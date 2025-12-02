BIST 11.123
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne saat 14.30 sularında gelen Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.

Görüşmede, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararları ile ilgili eleştirilerini dile getirdiği öğrenildi.

