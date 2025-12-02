İstanbul'da BOTAŞ tesisinde yangın çıktı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

BIST 11.123
HABER /  GÜNCEL

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.Valilikten yapılan açıklamada "Silivri BOTAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için önlem almaya çalıştı. Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan son açıklamada ise "Silivri BOTAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

