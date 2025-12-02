Erdoğan: Siyasette yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında özgürlüklerin eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi herkesin kabul edeceğini dile getirip Türkiye'nin çok farklı atmosfer yakaladığını dile getirdi.

2002 yılından beri yargıda reformlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldu. Çok farklı atmosfer yakaladı. Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek. ” dedi.

Erdoğan, yargı mensuplarını tehdit edenlere de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün mesleklerine ilk adımı atmaya hazırlanan 712 hakim, 492 Cumhuriyet savcısı, 147 idari hakim kardeşimizi tebrik ediyorum, adalet yolundaki mesailerinden kendilerine kolaylıklar diliyorum. Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın istikbali olduğunu unutmayın.

Dereceye giren 8 arkadaşımızdan 5'inin kadın olması memnuniyet verici. Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep sınırlarını aşan hazımsızlıklara şahit oluyoruz.

Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek

Yargı mensupları adalet neferleridir. Meslek hayatınız boyunca fikriniz de zikriniz de hükmünüz de daime adalet olsun. Adalet, devlet ve toplum düzenimizin mihveridir. Memleket huzur ve kalkınmanın köşe taşı adalettir. Adil ve etkin işleyen toplumun bütün fertlerine güven veren yargı sistemi için reform irademizi ilk günden beri canlı tuttuk. Bir yandan adalet teşkilatımızın personel yapısını güçlendirirken diğer yandan yeni mahkemeler ihdas ettik.

“DOSYA KAPATILMA SÜRESİ KISALDI”

2002'de 9 bin 949 olan hakim ve savcı sayımızı 26 bin 803'e ulaşacak. Mahkemelerimizin sayısını 3 bin 581'den 8 binden 681'e yükselttik. Son 2,5 yılda 3 bin 474 mahkeme ve istinaf dairesi kurduk. Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık. Ülkemizde idari yargı mahkemelerinden ortalama dosya görülme süresi 168 gündür.

Hakimler, savcılar yanılgı bilmeyen hakikat avcıları da değildir

Hakimler, savcılar yanılgı bilmeyen hakikat avcıları da değildir. Hakim ve savcılarımızın bugün toplumsal algıda tuttukları yer onları adaletin merkezi figürü haline getirmiştir. Adaletin yokluğu felakettir. Akıl bilgiden beslenir, vicdan önyargıları reddetmektir. Devleti ve toplumsal düzeni korumak adaleti tesis etmekle mümkün olur.

Yargının kendi işleyişine siyaset ve medya dahil herkesin saygı duyması gerekiyor. İşini anayasa ve kanunlar çerçevesinde yapan yargı mensuplarına destek olmalıyız. Yargı mensuplarının suküneti zafiyet olarak algılanmamalı. Bu konuda yeterince özenli davranılmıyor.

YARGI MENSUPLARINA TEHDİT

Yargı mensuplarımızı hedef alan sorumsuz bir uslübün siyasete hakim olduğu görülüyor. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak adalet sistemini felç etmeye çalışanların adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları endişedir.

Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak bir tercih değil yasal bir mecburiyettir.