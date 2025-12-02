Bakan Murat Kurum: "11 ilimizin tamamında artık son çiviler çakılıyor”

Kahramanmaraş’ta afet konutlarının inşa edildiği Doğukent şantiye alanında basın açıklaması yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün geldiğimiz nokta çok açık ve net söylüyorum ki tam bir devlet-millet başarı hikayesidir. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Bu başarı devletimizin başarısıdır. Bu hız ve kararlılık; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün en somut göstergesidir." dedi.Bakan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni inşa edilen afet konutlarında inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş’a gitti. 770 ev ve iş yerinin inşa edildiği Emlak Konut Doğukent şantiye alanında basın açıklaması yapan Bakan Kurum, kentte 52 bin ev ve işlerinin teslim edildiğini yıl sonunda ise bu sayının 74 bine yükseleceğini söyledi.

Doğukent şantiyesinde de 10 ay içinde konutların tamamlanma aşamasına getirildiğini anlatan Bakan Kurum, şehir merkezinde ticaretin kalbinin atacağı Demirciler Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Kasaplar Çarşısı ve Toptancılar Sitesi’nde de çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum 17 bin 500 kişilik stadyumun inşasının sürdüğünü dile getirdi. Asrın inşa seferberliği kapsamında Altınova’da 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk uydu kent projesinin yürütüldüğünü dile getiren Bakan Kurum, “Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu temsil eden modern, iklim dirençli ve yine çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak. Geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir” dedi.

“453 BİN KONUTTAN DAHA DA FAZLASINI TESLİM EDİYOR OLACAĞIZ”

Deprem bölgesi genelinde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Kurum, “7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hamdolsun deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık, gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor, son çiviler çakılıyor. 15 Kasım'da Adıyaman'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle deprem bölgesinde yaptığımız 350 bininci konutun anahtarlarını büyük bir gururla, büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla milletimizle paylaştık. Söz verdiğimiz gibi 453 bin konut ve iş yerinin artık yüzde 80’ini tamamlamış olduk. Bu ay söz verdiğimiz gibi 453 bin konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız” diye konuştu.

“BU HIZ VE KARARLILIK; TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN

GÜCÜNÜN EN SOMUT GÖSTERGESİDİR”

Bakan Kurum, Türkiye’nin asrın inşa seferberliği ile eşi görülmemiş bir yeniden inşa sürecini başarıyla yürüttüğünü dile getirdi: Bugün geldiğimiz nokta çok açık ve net söylüyorum ki tam bir devlet-millet başarı hikayesidir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Söz verdiği gibi milletimize anahtarlarını, evlerini, iş yerlerini teslim etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu anlayışla saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir. Burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır. Biz birçok ülkeye gidiyoruz. Birçok ülkenin lideri de ülkemize ziyarete geliyor ve hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu başarısını gıptayla anlatıyor. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Bu başarı devletimizin başarısıdır. Bu hız ve kararlılık; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ve milletimizin birliğinin vardığı işte o muhteşem sonuçtur.

“BİR BÖLGENİN, BİR ŞEHRİN DEĞİL TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ADIMIDIR”

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki bu başarının tüm Türkiye için umut vadettiğini vurguladı: Şunun altını da kalın çizgilerle çizmek gerekir ki; afet bölgesinde atılan bu dev adım sadece bir bölgenin, bir şehrin değil Türkiye Yüzyılı'nın adımıdır. Türkiye Yüzyılı'nın güvenli şehirlerinin, dirençli şehirlerinin adımıdır. Burada depreme dayanıklı, modern şehircilik anlayışıyla üretilmiş her türlü sosyal donatıyı içinde barındıran, Türkiye’nin 11 bin kilometre çevre uzunluğu kadar alt yapı çalışması ile birlikte yapılmaktadır.

“ARTIK SON EVLERİMİZİ TESLİM EDİYORUZ”

Deprem bölgesinde verilen sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, “Allah'a hamdolsun ki artık hem Kahramanmaraş'ta hem depremden etkilenen diğer illerimizde son evlerimizi teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için. Devletimizin gücünü, kudretini 11 ilimize sunmak suretiyle bu mücadeleyi ortaya koyduk ve artık son tuğlalarımızın konulduğu, son çivilerin çakıldığı deprem konutlarımızı bitirme aşamasına geldik. Son dükkanlarımızın ışıklarını burada yakıyoruz. Biz ‘tek bir vatandaşımız bile yuvasız kalmayacak’ sözünü yerine getirmenin hep birlikte gönül huzurunu yaşıyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL İLK SOSYAL KONUTLARIMIZI DA

11 İLİMİZDE TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Bakan Kurum, konuşmasında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine de değindi: 500 bin sosyal konutla, içindeki mahalle konaklarıyla, buradaki aile sağlığı merkezleriyle yine hem depreme dirençli hem de her türlü ihtiyacı giderecek sosyal devlet anlayışının da zirvesi olan projemizi milletimizle paylaşmıştık. Bu kapsamda deprem bölgesine de ayrı bir kontenjan ayırdığımızı, burada evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için de bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu ifade etmiştik. Kahramanmaraş'ımızda bu kapsamda merkezde 4 bin 800, Elbistan'da 1.500, Afşin'de 600, Pazarcık'ta 400, Türkoğlu'nda 350, Nurhak'ta 250, Göksu'nda 180, Andırın’da 50, Ekinözü'nde 35, Çağlayancerit'te 30 olmak üzere toplamda 8 bin 195 konutu da burada Kahramanmaraş'ta hemşerilerimize kazandıracağız. Bu konutlarımızın inşası da deprem konutlarımızla birlikte eş zamanlı yürütülmektedir. İnşallah önümüzdeki yıl 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk sosyal konutlarımızı da Kahramanmaraş'ımızda 11 ilimizde teslim etmeye başlayacağız. Biz bu müjdeleri vermekten, bu işleri hızla bitirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.