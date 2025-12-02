Cinsel taciz davasında karar çıktı! Sanıklara hapis cezası ve tahliye...

Beyoğlu'nda, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadını taciz ettikleri iddia edilen tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mağdur İremşan A. şikayetçi olmazken, mahkeme heyeti sanıklardan Semir Tarhan'a 9 yıl, Ömer Konu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Konu ve Semir Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mağdur İremşan A'nın hazır bulunduğu duruşmaya, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen İremşan A. sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Davayı karara bağlayacağını bildiren mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Karar

Mahkeme heyeti, "birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı" suçundan sanık Semir Tarhan'ı 9 yıl, sanık Ömer Konu'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ise sanıkların beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2024'te gece kulübünden 04.00 sıralarında evine gitmek için çıkan İremşan A'nın iki kişi tarafından yolunun kesildiği, kadının omzuna dokunan bu kişilerden kurtulmak için yürümeye devam ettiği anlatılıyor.

Kadını köşede sıkıştırmaya çalışan Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği, diğer sanık Semir Tarhan'ın da müştekiyi taciz ettiği aktarılan iddianamede, olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sanıkların uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların, alkolün etkisinde ve kendisini bilemeyecek şekilde evine gittiği sırada yolunu kestikleri kadının hem hürriyetini kısıtladıkları hem de cinsel saldırıda bulundukları kaydediliyor.

Savcılık, iddianamede, sanıkların "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.