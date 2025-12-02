BIST 11.149
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.722,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı

Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçta futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünün ardından yapılan sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu tespit etti.

Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı - Resim: 0

Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi
Gökhan Zan futbola geri döndü! O takıma imzasını attı bile...
Gökhan Zan futbola geri döndü! O takıma imzasını attı bile...
Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!
Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı
Türkiye Finans'ta TROY kart kullanımı 5 kat arttı
Türkiye Finans'ta TROY kart kullanımı 5 kat arttı
Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor