İki dev banka Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı

Hollanda'nın en büyük bankası ING Global ve İspanya merkezli bankacılık devi BBVA, Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı.

Hollanda'nın en büyük bankası ING Global, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte manşet veride yavaşlama gösterse de mevsimsel düzeltilmiş çeyrek verisinin güçlü büyüme seyrini koruduğuna dikkat çekti. Kuruluşa göre veri, devam eden parasal gevşemenin de dikkate alınmasıyla büyüme görünümünde yukarı yönlü risklere işaret ediyor.

Kuruluşun analizine göre, öncü göstergeler yılın son çeyreğinde büyümede bir hızlanmaya işaret ediyor. Bu doğrultuda ING Global, Türkiye ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltti.

"DAHA ÖLÇÜLÜ FAİZ İNDİRİMLERİ"

Banka, ayrıca, "Güçlü büyüme görünümü ve halen yüksek seyreden enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) daha ölçülü faiz indirimleri getirebilir. TCMB'nin yılın son toplantısında 100 baz puan faiz indirimi muhtemel" yorumu yaptı.

BBVA'DAN RAPOR

İspanya merkezli bankacılık devi BBVA’nın yayımladığı son değerlendirme raporu, Türkiye ekonomisinin 2025’in üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla %1,1 büyüyerek piyasa tahmini olan %0,6’nın üzerine çıktığını ve potansiyelin bir miktar üzerinde performans gösterdiğini ortaya koydu.

Bankanın analizine göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk üç çeyreğinde yıllık bazda %3,7 büyüme gerçekleştirdi. BBVA, 2025 yılı büyümesinin %3,5–4 bandında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek; güçlü iç talep, yaklaşan faiz indirim süreci, daha dengeli mali politika ve taşıma etkisinin bu görünümü desteklediğini vurguladı.

Raporda, bazı yüksek frekanslı göstergelerde daha hızlı yavaşlama sinyalleri görülmesine rağmen momentum kaybının sınırlı kaldığı ifade edildi. BBVA, “Sanayi ve hizmetlerde ivme zayıflarken, inşaat sektörü beklentiler doğrultusunda güçlü bir büyüme sergiledi” değerlendirmesinde bulundu.

Öncü verilerin, özellikle sanayi ve hizmetlerde talep kaynaklı toparlanma görülmesine rağmen genel eğilimin zayıf kaldığını işaret ettiğini aktaran BBVA, aylık GSYH göstergesinin 2025’in son çeyreğinde yıllık bazda %0,4 artışa işaret ettiğini; ancak çeyreklik ölçekte ek ivme kaybını ortaya koyduğunu belirtti.

RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR

Üçüncü çeyrekte yüksek frekanslı göstergelerdeki zayıflama beklentisine rağmen toplam talep güçlü seyrini sürdürdü. Stoklar dışarıda bırakıldığında iç talep, yıllık büyümeye 6 puan katkı yaptı ve çeyreklik bazda da kayda değer artış gösterdi. Arz–talep dengesizliği devam ediyor.

Sektör anketleri, yılın son çeyreğinde talepte yeniden canlanma emaresi veriyor. BBVA, bu nedenle çıktı açığının TCMB’nin öngördüğü kadar dezenflasyonist olmayabileceğini ve 2026 için belirlenen %16 enflasyon hedefi açısından kayda değer bir risk oluşturduğunu vurguladı.