Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 gözaltı: "Külçe altınları televizyonda gördüm"

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 19 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla, aralarında belediye çalışanı ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

NİYAZİ NEFİ KARA'NIN İFADESİ

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Kara ve baklava kutularında rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam edildi.

Duruşmada söz verilen sanık Niyazi Nefi Kara, savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Beraatini isteyen Kara, "Rüşvet alınmasıyla ilgili kimseye bir şey söylemedim. Kimseyle düşmanlığım yok. CİMER'e yapılan şikayetlerle ilgili iş yoğunluğundan dolayı gecikmeler oluyordu. Manavgat çok yoğun bir nüfusa sahip, personel sayısı yetersiz. CİMER'e gelen şikayetlerle ilgili gereğinin yapılmasını söyledim. Kimseye rüşvet alınması için talimatım olmadı." dedi.

Dosyada bahsedilen villayı 4,5 milyon liraya aldığını, bunun için kimseden para almadığını öne süren Kara, villanın her tarafının yıkık olduğunu, tadilatıyla çok uğraştığını ve evi aldığına pişman olduğunu belirtti.

Belediyede imar müdürünün görevden ayrılması üzerine işlerin aksamaması için M.A'yı görevlendirdiğini anlatan Kara, "İmar bölümünde ruhsat işleriyle ilgili gecikmeler olmaya başladı. Bu kadar yoğunluğun içerisinde yine de hak edenlere verildi. Daha sonra imar ruhsatı verilmesiyle ilgili gecikme söz konu değildi." diye konuştu.

Kara, oğluna rüşvet olarak araba alındığı iddiasını da kabul etmedi.

İmar ve ruhsat süreçlerinde kimseden rüşvet almadığını, belediyede göreve getirdiği kişilere böyle bir talimat vermediğini savunan Kara, hakkında algı operasyonu yapıldığını ileri sürdü.

Kara, sanıklardan Mehmet Emin Tüter'e belediye başkan yardımcısıyken baklava kutusu içinde rüşvet verildiği iddiasına ilişkin ise "Alınan rüşvetle ilgili bir bilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum, bununla ilgili ve diğer iddialarla ilgili kimseden sözlü veya yazılı şikayet almadım. Z.S. ve Demir Demir'den de hiçbir zaman rüşvet alındığıyla ilgili bir şey söylenmedi. Bununla ilgili bir müracaatta da bulunmadılar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Tüter, Hüseyin Cem Gül, Demir Demir ve diğer sanıklarla örgüt faaliyetleri kapsamında birlikte hareket ettiğine yönelik suçlamalarını da kabul etmeyen Kara, kendisi adına rüşvet alındığı iddialarını reddetti.

Aramalarda ele geçirilen 3 kilogram altın, dolar ve avrodan haberinin olmadığını öne süren Kara, "Depodaki para ve altından haberim yok. Depoda altın, avro ve doların bulunmasını televizyondan izledim. Kimseyle düşman değilim. Ben bunu yapacak bir insan değilim. Mahkemeyi yanıltmaya çalışıyorlar." dedi.

Kara'nın ifadesinin ardından duruşmaya ara verildi.

'KÜLÇE ALTINLARI TELEVİZYONDA GÖRDÜM'

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada kimlik tespitinin ardından iddianame okundu.

Mahkeme başkanının iddianamedeki olayları tek tek sormasının ardından örgüt yöneticisi sıfatıyla yargılanan Kara, savunma yaptı.

Soruşturma sürecinde depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar nakit para ele geçirilmesi olayıyla ilgili Kara, "Külçe altınları televizyonda gördüm" dedi.

'BAKLAVA KUTUSUYLA ALGI OPERASYONU YAPILDI'

Yeğeni Hüseyin Cem Gül'e herhangi bir görev ve talimat vermediğini dile getiren Kara, olaylarla ilgili bilgisinin bulunmadığını anlattı. Engin Tüter'in makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanmasıyla ilgili de bilgisinin bulunmadığını ifade eden Kara, "Baklava kutusuyla algı operasyonu yapıldı" diye konuştu. Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Duruşmaya ara verildi.