Putin gözünü kararttı: Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’de tankerlere yönelik saldırıların “korsanlık” olduğunu belirterek Rusya’nın buna karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırıları genişleteceğini açıkladı. Putin, Avrupa’nın barış gündemine sahip olmadığını savunarak “Biz savaşmak istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa, biz hazırız” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onlar barış değiş, savaşın tarafındalar" dedi.
Putin, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi gazetecilere konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. 

"AVRUPA SAVAŞMAK İSTİYORSA BİZ HAZIRIZ"

“Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız” diyen Putin, “Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar” ifadelerini kullandı. 

Ukrayna’nın Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, “Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir.” diye konuştu.

Rusya’nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, “Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna’nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.

