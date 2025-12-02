BIST 11.123
DOLAR 42,45
EURO 49,26
ALTIN 5.708,32
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Yasin Kol için 'skandal' diyerek paylaşım yaptı!

Galatasaray, Yasin Kol için 'skandal' diyerek paylaşım yaptı!

Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol'un verdiği kararları içeren bir video yayınladı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 

Sarı kırmızılılarda maç sırasında sosyal medyadan maçın hakemine tepki gösterilirken, maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yasin Kol'a isyan etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkartma yaptı.

Sarı kırmızılılar ise son olarak derbide Yasin Kol'un verdiği kararların yer aldığı bir video yayınladı. Paylaşımda, “Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları.” ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İki dev banka Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı
İki dev banka Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 gözaltı: "Külçe altınları televizyonda gördüm"
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 gözaltı: "Külçe altınları televizyonda gördüm"
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü
Tüm Türkiye yasını tutmuştu! Münevver Karabulut belgeseli yayını durduruldu
Tüm Türkiye yasını tutmuştu! Münevver Karabulut belgeseli yayını durduruldu
Netanyahu İsrail-Suriye anlaşması için şart koştu
Netanyahu İsrail-Suriye anlaşması için şart koştu
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi tahliye edildi
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi tahliye edildi
Mesut Özil'den "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna cevap
Mesut Özil'den "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna cevap
Komşusu kabusları oldu: Bu kadın çıkarsa, biz bir daha rahat uyuyamayız
Komşusu kabusları oldu: Bu kadın çıkarsa, biz bir daha rahat uyuyamayız
İstanbul'da BOTAŞ tesisinde yangın çıktı! İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul'da BOTAŞ tesisinde yangın çıktı! İstanbul Valiliği'nden açıklama
Koçtaş ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline yayacak
Koçtaş ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline yayacak
Cinsel taciz davasında karar çıktı! Sanıklara hapis cezası ve tahliye...
Cinsel taciz davasında karar çıktı! Sanıklara hapis cezası ve tahliye...
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı