DEM Parti MYK, Öcalan görüşmesi için toplanacak

DEM Parti MYK, Öcalan’la yapılan görüşme, siyasi gelişmeler ve yaklaşan Meclis gündemiyle ilgili başlıkları bugün Ankara’da masaya yatıracak.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün Parti Genel Merkezi’nde bir araya geliyor. Toplantının gündeminde DEM Parti İmralı Heyeti’nin dün Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme, yarın toplanması planlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ülkedeki güncel siyasi gelişmeler ve yürütülen süreç bulunuyor.

DEM Parti MYK toplantısı, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında saat 10.30’da parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

MYK toplantısında, 8 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlaması planlanan 2026 yılı bütçesi ile Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi’nin de değerlendirilmesi öngörülüyor.