Tunceli’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda bazı şüphelilerin araçlarıyla yasal süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayıp gümrük kurallarına aykırı hareket ettiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli 7 araca el konuldu.

Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı.