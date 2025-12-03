BIST 11.123
DOLAR 42,46
EURO 49,47
ALTIN 5.744,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu

Tunceli’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda bazı şüphelilerin araçlarıyla yasal süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayıp gümrük kurallarına aykırı hareket ettiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli 7 araca el konuldu.

Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu - Resim: 0

Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Jhon Duran için karar
TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Jhon Duran için karar
Dilovası'ndaki yangın faciası! İşçileri öldükleri gün sigortalı yaptırdılar
Dilovası'ndaki yangın faciası! İşçileri öldükleri gün sigortalı yaptırdılar
Suriye'de Dürzi Şeyh Mahir Felhut öldürüldü
Suriye'de Dürzi Şeyh Mahir Felhut öldürüldü
AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu
AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu
Ülker sattı, Koç satın aldı! Milyonlarca dolarlık satış tamamlandı
Ülker sattı, Koç satın aldı! Milyonlarca dolarlık satış tamamlandı
Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'
Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'
Galatasaray'dan TFF’ye flash bellekli şikayet
Galatasaray'dan TFF’ye flash bellekli şikayet
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı