FKÖ raporu: Kasım ayında Batı Şeria’da 2 bin 144 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, kasım ayında İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria genelinde 2 bin 144 saldırı düzenlediğini, saldırıların Filistinlilere yönelik sistematik bir baskı politikası niteliği taşıdığını açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria’da kasım ayına ilişkin ihlal ve saldırı verilerini yayımladı. Raporda, kasım ayının özellikle Ramallah, El Halil, Beytüllahim ve Nablus vilayetlerinde yoğun saldırılarla geçtiği belirtildi.

FKÖ Konseyi’nin verilerine göre:

İsrail ordusu tarafından 1.523 saldırı,

Yerleşimciler tarafından 621 saldırı gerçekleştirildi.

Toplamda 2.144 saldırı, Filistinlilere, mülklere ve tarım alanlarına yönelik geniş çaplı ihlaller olarak kayıtlara geçti.

Raporda, saldırıların “münferit eylemler” değil, Filistinlilerin topraklarını terk etmelerini hedefleyen örgütlü ve sistematik bir politika olduğu ifade edildi.

Saldırıların en yoğun olduğu bölgeler

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, saldırıların özellikle dört vilayette yoğunlaştığını aktardı:

Ramallah: 360 saldırı

El Halil: 348 saldırı

Beytüllahim: 342 saldırı

Nablus: 334 saldırı

Bu bölgelerde hem ordunun baskınları hem yerleşimci grupların şiddet eylemleri önemli ölçüde artış gösterdi.