BIST 11.058
DOLAR 42,45
EURO 49,47
ALTIN 5.744,58
HABER /  GÜNCEL

FKÖ raporu: Kasım ayında Batı Şeria’da 2 bin 144 saldırı

FKÖ raporu: Kasım ayında Batı Şeria’da 2 bin 144 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, kasım ayında İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria genelinde 2 bin 144 saldırı düzenlediğini, saldırıların Filistinlilere yönelik sistematik bir baskı politikası niteliği taşıdığını açıkladı.

Abone ol

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria’da kasım ayına ilişkin ihlal ve saldırı verilerini yayımladı. Raporda, kasım ayının özellikle Ramallah, El Halil, Beytüllahim ve Nablus vilayetlerinde yoğun saldırılarla geçtiği belirtildi.

FKÖ Konseyi’nin verilerine göre:

İsrail ordusu tarafından 1.523 saldırı,
Yerleşimciler tarafından 621 saldırı gerçekleştirildi.
Toplamda 2.144 saldırı, Filistinlilere, mülklere ve tarım alanlarına yönelik geniş çaplı ihlaller olarak kayıtlara geçti.

Raporda, saldırıların “münferit eylemler” değil, Filistinlilerin topraklarını terk etmelerini hedefleyen örgütlü ve sistematik bir politika olduğu ifade edildi.

Saldırıların en yoğun olduğu bölgeler
Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, saldırıların özellikle dört vilayette yoğunlaştığını aktardı:

Ramallah: 360 saldırı
El Halil: 348 saldırı
Beytüllahim: 342 saldırı
Nablus: 334 saldırı
Bu bölgelerde hem ordunun baskınları hem yerleşimci grupların şiddet eylemleri önemli ölçüde artış gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu
Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Jhon Duran için karar
TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Jhon Duran için karar
Dilovası'ndaki yangın faciası! İşçileri öldükleri gün sigortalı yaptırdılar
Dilovası'ndaki yangın faciası! İşçileri öldükleri gün sigortalı yaptırdılar
Suriye'de Dürzi Şeyh Mahir Felhut öldürüldü
Suriye'de Dürzi Şeyh Mahir Felhut öldürüldü
AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu
AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu
Ülker sattı, Koç satın aldı! Milyonlarca dolarlık satış tamamlandı
Ülker sattı, Koç satın aldı! Milyonlarca dolarlık satış tamamlandı
Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'
Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'
Galatasaray'dan TFF’ye flash bellekli şikayet
Galatasaray'dan TFF’ye flash bellekli şikayet
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı