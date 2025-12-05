Bakanlık devreye girdi piyasadan toplatılıyor! Kalem kutusunda ‘kurşun’ tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı “Logon Colorful” marka kalem kutusunun satışını durdurdu ve ürünü piyasadan geri çağırdı. Güvensizlik nedeninin toplam kurşun miktarı limit değerlerin üzerinde olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, bir ürünün daha satışını durdurdu. Bakanlık açıklamasında, "Logon Colorful" markasına ait kalem kutusunun yapılan incelemelerde kimyasal risk taşıdığı tespit edilerek, ürünün piyasadan geri çağrıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde, kalem kutusundaki kurşun seviyesi mevzuatta belirlenen sınırları aştığı için ürünün satışına yasak getirildi.

Çocukların doğrudan kullandığı ürünlerde böyle bir aşım sağlık açısından ciddi risk teşkil ettiği için satış ve dağıtım durduruldu.

Ürünün model ve seri numarası ("2028") tespit edilerek satış yasağı uygulanıp piyasadan toplatılması kararı alındı. Bakanlık, hem yerli hem ithal çocuk ürünlerinde denetimlerin süreceğini ve gerektiğinde benzer önlemler alınacağını bildirdi.