Bu çorbayı içen üşümüyor! Ne kemik suyu ne tarhana tüm tarifleri unutun

Soğuk havalarda kelle paça, tarhana veya tavuk suyu çorbası genellikle ilk akla gelen seçenekler olsa da Ukraynalıların yıllardır tükettiği bu “süper çorba”, vücudu hızla ısıtmasıyla bu kışın en çok konuşulan tariflerinden biri. -30 dereceyi bulan dondurucu havalarda Ukraynalıların bu “süper çorba” sayesinde ayakta kaldığı aktarılıyor. Ukrayna merkezli haber sitesinin paylaştığı tarif, ekonomik olması ve vücudu hızla ısıtmasıyla kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.