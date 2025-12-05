Ahmet Çakar ile gözaltına alınan eşi Arzu Çakar kimdir? İşte eşiyle ilgili iddia

TÜRKİYE futboldaki bahis skandalında yaşanan ikinci gözaltıları konuşuyor. Gözaltına alınan isimler arasında Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar da bulunuyor. İddiaya göre Ahmet Çakar eşi üzerinden bahis oynuyordu. Başsavcı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da buna yoruldu. Ahmet Çakar'ın derbiyle ilgili 'cılkı çıktı' açıklamaları da yeniden gündemde.

Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda eski kulüp başkanı, spor yorumcuları ve futbolcuların aralarında olduğu 35 isim gözaltına alındı. Bu isimlerden dikkat çekici olanı yorumcu Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar oldu. Ahmet Çakar'ın gözaltına alınma sebebiyle ilgili bir çok spekülasyon var.

AHMET ÇAKAR VE EŞİNİ Mİ KASTETTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek daha önce futbolda bahis operasyonuna dair şöyle bir açıklama yapmıştı:



-"Herkes kendi ismiyle bahis oynamıyor, birinci derece aile üyelerine de bakıyoruz. Bir yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik."

Ahmet Çakar ile birlikte eşi Arzu Çakar'ın da gözaltına alınması başsavcının bu açıklamasını yeniden gündeme getirdi. Ahmet Çakar'ın eşi üzerinden bahis oynadığı iddia edildi.

Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar kimdir ne iş yapıyor? Ahmet Çakar ile birlikte gözaltına alınan Arzu Çakar doktor olarak çalışıyor. Psikolog olan Arzu Çakar (Ersoy) iş insanı Metin Ersoy'un kızı. Arzu Ersoy ve babasının geçmişte Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu biliniyor.



Ahmet ve Arzu Çakar’ın 1993 yılında evlendi. Ahmet Çakar'ın iki kız çocuğu vardır. Kızlarının isimleri Aslı ve Aylin Çakar. Kızlarından Aylin Çakar 1998 doğumlu ve Cornell Üniversitesi’nde eğitim aldı.

AHMET ÇAKAR'IN DERBİDEKİ SÖZLERİ

Gözaltıyla birlikte Ahmet Çakar ile ilgili gündeme gelen bir diğer mevzu ise Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Çakar şunları söylemişti:

-Bu işin zaten cılkı çıktı. Bahis olayı. Türkiye iddia sistemi, kendi kazanma ihtimali olduğu vakit 'gel vatandaş gel' diyor. Ateşlen diyor. Bir de düşük oranlarda. Ama kaybetme riski olduğunu hissettiği an kapatıyor.

-İki, dün gece eğer maç öncesi kırmızı kart olur bahsi kapanmışsa bu da vahim bir tablo. Bu riski görüyor kapatıyorlar. Ne demek bu? Başka maçlarda vatandaş kaybetsin diyorsun ama burada ben kaybetmeyeyim diyorsun. Kabul edilemez.