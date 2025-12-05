CHP'li Taşcıer, asgari ücretle ilgili "teşvik modelini" Meclis'e sunacaklarını belirtti

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, asgari ücret konusunda hazırladıkları emekçiyi koruyan ve işletmeleri destekleyen bir "teşvik modeli"ni kanun teklif olarak Meclis'e sunacaklarını bildirdi.

Abone ol

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü kutladı.

İktidarın asgari ücret politikalarını eleştiren Taşcıer, parti olarak asgari ücretin en az 39 bin lira olması önerisinde bulunduklarını hatırlattı.

Asgari ücretin "alan için az, veren için çok olduğu gerçeğini" de ortaya koyduklarını söyleyen Taşcıer, hem emekçiyi koruyan hem de işletmeleri destekleyen "adil bir teşvik modelini" hazırladıklarını belirtti.

Teklife ilişkin bilgi veren Taşcıer, "1 ile 10 çalışanı olan iş yerlerine 10 bin 540, 10 ile 49 çalışanı olan işyerlerine 8 bin 400, 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine de 5 bin 100 lira destek içeren kanun teklifimizi de bugün Meclis'e sunacağız." diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının da değişmesi gerektiğini savunan Taşcıer, Komisyonun oy hakkına sahip 15 üye ile gözlemci 1 üyeden oluşmasını, Komisyon başkanlığının, her yıl işçi, işveren ve bağımsız akademik üyeler arasında dönüşümlü olarak yürütülmesini, Komisyonun her takvim yılında üç ayda bir kez toplanmasını istedi.