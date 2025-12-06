CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün toplandı. Yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında, 18 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu üç günlük bir programla düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen 80 kişilik PM, tüzük gereği bugün ilk toplantısını yaptı,

PM üyeleri ilk olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 10.00’da Anıtkabir’e gitti. Ardından saat 11.00’de parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantı sonrasında 18 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre