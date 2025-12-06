BIST 11.007
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün toplandı. Yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında, 18 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu üç günlük bir programla düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen 80 kişilik PM, tüzük gereği bugün ilk toplantısını yaptı,

PM üyeleri ilk olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 10.00’da Anıtkabir’e gitti. Ardından saat 11.00’de parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantı sonrasında 18 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

