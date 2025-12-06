Sözcü'nün başına atanan Yılmaz Özdil'in rotası belli oldu Melih Altınok açıkladı

Yılmaz Özdil'in Sözcü grubunun en tepesine atanması kulisleri hareketlendirdi. Sabah yazarı Melih Altınok, Sözcü'nün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yeni bir ulusalcı-milliyetçi cephenin sesi olacağını öne sürdü.

Sözcü Medya Grubu Başkanlığı’na Yılmaz Özdil'in atanması tartışmaları beraberinde getirdi. Aralarında Uğur Dündar ve Özlem Gürses'in de olduğu 14 gazetecinin görevine son verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile polemikleriyle bilinen Özdil'in, yeni dönemde nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu.

Özdil yönetimindeki Sözcü'nün yeni yayın politikasına ilişkin kritik bir değerlendirme, Sabah yazarı Melih Altınok'tan geldi.

"Yılmaz Özdil kimin sözcüsü olacak?" başlıklı yazısında Altınok, Özdil'in 6'lı Masa sürecinde Meral Akşener'e verdiği destek nedeniyle maruz kaldığı linç dalgasını gerekçe göstererek kanaldan ayrıldığına dikkat çekti.

"Ulusalcı-milliyetçi cephenin sözcüsü olacak"

İmamoğlu-Özel ikilisinin CHP'yi sürüklediği çizgide Halk TV'nin bulunduğunu belirten Altınok, Sözcü'nün CHP dışında farklı bir kulvara yöneleceğini ileri sürerek şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın İmralı merkezli yeni süreci nedeniyle milliyetçi seçmen hareketliliğe girebilir. Bu dalga; İyi Parti, Zafer Partisi gibi popülist-ulusalcı çizgideki partileri yeniden görünür kılabilir. Sözcü'nün yükselen bu siyasi zemini kapmak istediği anlaşılıyor.

Bu hamlenin Özdil'in patronları ikna etmesiyle mi yoksa bir süre önce editoryal ekibe "CHP'yi neden bu kadar sık görüyoruz?" diye soran patronların inisiyatifiyle mi ortaya çıktığı belirsiz. Ancak rotanın üç aşağı beş yukarı belli olduğu kesin:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yeni bir ulusalcı-milliyetçi cephe oluşturulacak ve Özdil kaptanlığındaki grup bu aksın sözcülüğünü üstlenecek."