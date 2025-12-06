BIST 11.007
Sosyal medyada tanıştığı kadın eve çağırdı olanlar oldu

Başkentte sosyal medyadan tanıştıkları erkeği eve çağırdıktan sonra darp ve gasbeden iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut'ta A.Ü. isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti.

Eve giden kişi bir süre sonra alışveriş yapmak için A.Ü. ile birlikte evden ayrıldı. İkili evden ayrılınca A.Ü'nün erkek arkadaşı A.C.Y, eve yerleşti.
Mağdur, alışverişten sonra eve döndüğünde A.Ü ve sevgilisi A.C.Y. tarafından darbedildi.

Restoranda yemek yiyip evlerine market alışverişi yaptılar

Mağduru gasbedip telefon, cüzdan ve kredi kartı şifresini de alan sevgililer, çaldıkları kredi kartıyla kendilerine telefon aldı, restoranda yemek yiyip evlerine market alışverişi yaptı.

Mağdur erkeğin şikayeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonla A.Ü ve erkek arkadaşı A.C.Y, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden A.C.Y'nin 16 suçtan aranması bulunduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

