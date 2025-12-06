BIST 11.007
Savunma fuarına Türk damgası! Mısır'da gövde gösterisi

Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN'ın Mısır'daki yerel iş birliği kapsamında geliştirilen insansız platformları AKREP ve HAMZA-1, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı.

Savunma fuarına Türk damgası! Mısır'da gövde gösterisi - Resim: 1

HAVELSAN, Kahire'de düzenlenen fuarda yazılım tabanlı çözümleri ve teknoloji ürünlerini tanıtarak katılımcı ülke heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Savunma fuarına Türk damgası! Mısır'da gövde gösterisi - Resim: 2

SİSİ İNCELEYEREK BİLGİ ALDI

Fuarda, HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI) iş birliğiyle Mısır’da üretimi yapılan platformlar yoğun ilgi gördü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de fuar ziyareti kapsamında araçları inceleyerek bilgi aldı.

Savunma fuarına Türk damgası! Mısır'da gövde gösterisi - Resim: 3

Mısır’daki yerel iş birliği sonucunda geliştirilen dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız hava aracı HAMZA-1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biri olarak dikkati çekti. AOI standında sergilenen araç, ortak çalışmayla ortaya konulan yeni bir çözüm olarak değerlendirildi.

Savunma fuarına Türk damgası! Mısır'da gövde gösterisi - Resim: 4

MISIR İÇİN BULUNMAYAN BİR ÇÖZÜM SUNUYOR

AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen 6x6 bir platform olarak geliştirildi. AKREP, bu özellikleriyle Mısır'da daha önce bulunmayan bir çözüm sunması bakımından önemli bir yenilik oldu.

