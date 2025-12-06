Savunma fuarına Türk damgası! Mısır'da gövde gösterisi

MISIR İÇİN BULUNMAYAN BİR ÇÖZÜM SUNUYOR

AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen 6x6 bir platform olarak geliştirildi. AKREP, bu özellikleriyle Mısır'da daha önce bulunmayan bir çözüm sunması bakımından önemli bir yenilik oldu.