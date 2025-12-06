Savunma fuarına Türk damgası! Mısır'da gövde gösterisi
Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN'ın Mısır'daki yerel iş birliği kapsamında geliştirilen insansız platformları AKREP ve HAMZA-1, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı.
HAVELSAN, Kahire'de düzenlenen fuarda yazılım tabanlı çözümleri ve teknoloji ürünlerini tanıtarak katılımcı ülke heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
SİSİ İNCELEYEREK BİLGİ ALDI
Fuarda, HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI) iş birliğiyle Mısır’da üretimi yapılan platformlar yoğun ilgi gördü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de fuar ziyareti kapsamında araçları inceleyerek bilgi aldı.
Mısır’daki yerel iş birliği sonucunda geliştirilen dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız hava aracı HAMZA-1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biri olarak dikkati çekti. AOI standında sergilenen araç, ortak çalışmayla ortaya konulan yeni bir çözüm olarak değerlendirildi.
MISIR İÇİN BULUNMAYAN BİR ÇÖZÜM SUNUYOR
AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen 6x6 bir platform olarak geliştirildi. AKREP, bu özellikleriyle Mısır'da daha önce bulunmayan bir çözüm sunması bakımından önemli bir yenilik oldu.