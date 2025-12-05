Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı çağrısı

Galatasaray’ın Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği maçın son anlarında Kazımcan Karataş’ın pozisyonu büyük tartışma yaratırken, VAR’dan uyarı gelmemesi özellikle Samsunsporlu oyuncuların tepkisine neden oldu. Tartışmalı karar sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan acil toplantı talep ederek sürecin ivedilikle değerlendirilmesini istedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın son anlarında Kazımcan Karataş'ın pozisyonu maça damga vurdu. Samsunsporlu oyuncular elle oynama sebebiyle penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu. Ancak VAR'dan uyarı gelmedi ve karşılaşma sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN ANINDA REAKSİYON

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'acil' toplantı talebinde bulundu.

İşte Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan o pozisyon:

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından şu açıklamayı yaptı: "Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

'TÜRK FUTBOLU ADINA ZORUNLULUKTUR!'

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir. Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."