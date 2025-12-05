Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon

Galatasaray’ın Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği maçın son anlarında Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakem Mehmet Türkmen'in uzun süre VAR ile görüştükten sonra penaltı kararı vermemesi büyük tartışmalara sebep oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Samsunspor skoru, 2-0'dan 2-2'ye getirse de Galatasaray, 90+2. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray ceza sahasının sağında topla buluşan Samsunsporlu Holse içeri ortaladı. Top ceza sahasında bulunan Kazımcan Karataş'tan döndü.

Samsunsporlu oyuncular bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen ilk başta oyunu devam ettirdi. Ancak itirazların yoğunluğu ve gelen uyarı sonrası VAR'la iletişime geçti. Yaklaşık 2 buçuk dakika VAR'la görüşen hakem pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Samsunspor'da Emre Kılınç bu esnada yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

ESKİ HAKEMLER NE DİYOR?

"PENALTI YOK, KOL DOĞAL KONUMDA"

Bahattin Duran: "Elle oynama pozisyonları, yalnızca bizim ülkemizde değil Avrupa'da da en zor konu. UEFA'da da onlarca seminere katıldım. Hakemler arasında elle oynama konusunda standart sağlanamaz. Hakemin yorumuna muhtaç. Topun ele geldiğini hepimiz görüyoruz. Sıkıntı yok. Elle oynamanın ihlal olması için bazı kriterler var. Top mu ele gitti, el mi topa gitti. Vücudunu genişletti mi, genişletmedi mi. Bu tip yorumlar farklılık gösterebilir. Bu Bahattin Duran'ın yorumudur. Benim yorumum beni bağlar. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda, sol eli doğal olmayan konumda. Top elle vücut arasına sıkıştı. Bu benim için doğal konum. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda. Sağ eli ve kolu mümkün olduğunca doğal konumda. Bahattin Duran'ın yorumu, el ve kol doğal konumda. Bu pozisyon size göre bize göre değil. Buna penaltı diyen de olur, değil diyen de olur. Bahattin Duran'ın yorumu el mümkün olduğunca doğal konumda. Oyunun devamı doğru."

"YÜZDE YÜZ PENALTI"

Erman Toroğlu: "Yüzde yüz penaltı. VAR'ın görmemesi ve çağırmaması ahlak noksanlığı, öyle diyeyim, futbol ahlakı olarak ahlak noksanlığı. Hakem de görüyor. Hakemin de sağı solu oynanmış. Penaltıyı verirse bir daha Galatasaray maçına vermezler, Okan Buruk veya Metin Öztürk öyle der diye. Hakem kararıyla Galatasaray galip gelmiş. VAR'ın bunu çağırmaması futbolun dışında bir olay. Bana kimse bunu anlatmasın."

"PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fırat Aydınus: "Kazımcan'ın refleks olarak kolunu açtığını, kolun doğal konumda olmadığını ve penaltı olduğunu düşünüyorum."