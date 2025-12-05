BIST 11.007
DOLAR 42,51
EURO 49,55
ALTIN 5.763,19
HABER /  DÜNYA

Tom Barrack: Danışmanı olsaydım Netanyahu'yu Türkiye konusunda uyarırdım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, Gazze Şeridi'nde oluşturulması beklenen uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin açıklama yaptı. Barrack, ABD'nin Türkiye'nin söz konusu barış gücünün bir parçası olması istediğini belirtti.

Ancak İsrail'in bu fikre karşı çıkabileceğini de vurgulayan Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şahsi danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın kendisinin yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

"TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ VE BİZİ KURTARDI"

Konuşmasında Katar'ın Hamas'la diyalogdaki arabuluculuk rolüne de değinen Barrack, Türkiye'nin bu süreçteki kritik müdahalesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, Türkiye bu görüşmelerin sonunda Katar'la yan yana gelerek Hamas'la son görüşmeyi yapmak için devreye girdi ve bizi kurtardı."

SURİYE-İSRAİL-LÜBNAN AÇIKLAMASI

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Barrack, ABD Kongresi'nin Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad zamanında yürürlüğe konulan yaptırımların kalanını da kaldıracağından ümitli olduğunu bildirdi.

ABD'li Özel Temsilci İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barrack, taraflar arasında ABD'nin arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına ilişkin, "1 kişiyi öldürürseniz, savaşacak 10 kişi daha oluşturursunuz. Çözüm bu olamaz, bu duruma başka bir cevap olmalı" ifadelerini kullandı. Barrack, İsrail ve Lübnan arasında doğrudan temaslarda bulunulması çağrısında bulunarak, "Tel Aviv'e gelinerek oturulup konuşulması lazım, bu durumun son bulması lazım" ifadelerini kullandı.

