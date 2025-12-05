BIST 10.998
DOLAR 42,51
EURO 49,57
ALTIN 5.797,91
HABER /  GÜNCEL

Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık. 18 şüpheli yakalandı

Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık. 18 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada sahte banka reklamlarıyla vatandaşların kimlik bilgilerini topladığı belirlenen 18 kişi yakalandı.

Abone ol

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları hazırlayarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerinin toplandığı belirlendi.

18 şüphelinin, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları tespit edildi. 

Şüphelilerin, çeşitli ikna yöntemleriyle mağdurların hesaplarından kredi kullandırdığı, çekilen tutarların ise belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktarılarak haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

 Çalışmalarını tamamlayan polis İstanbul başta olmak üzere 5 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 18 kişi yakalandı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de korkunç kaza! 1 Ölü, 1 yaralı
Denizli'de korkunç kaza! 1 Ölü, 1 yaralı
UEFA'dan Jhon Duran'a 2 maç ceza!
UEFA'dan Jhon Duran'a 2 maç ceza!
İçişleri Bakanlığı uyardı! Adana ve Mersin'de kuvvetli sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı uyardı! Adana ve Mersin'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Ahmet Çakar ile gözaltına alınan eşi Arzu Çakar kimdir? İşte eşiyle ilgili iddia
Ahmet Çakar ile gözaltına alınan eşi Arzu Çakar kimdir? İşte eşiyle ilgili iddia
CHP'li Taşcıer, asgari ücretle ilgili "teşvik modelini" Meclis'e sunacaklarını belirtti
CHP'li Taşcıer, asgari ücretle ilgili "teşvik modelini" Meclis'e sunacaklarını belirtti
Warner Bros. Discovery satılıyor alıcı belli oldu
Warner Bros. Discovery satılıyor alıcı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Derbi heyecanı yaşanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Derbi heyecanı yaşanacak
İsrail Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasında atama krizi
İsrail Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasında atama krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM kapısında nöbet tutan CHP'yi unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM kapısında nöbet tutan CHP'yi unutmayacağız
Diyarbakır’da dehşet! Eski eşinin babası ile kardeşini öldürdü
Diyarbakır’da dehşet! Eski eşinin babası ile kardeşini öldürdü
Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti
Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti
Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi
Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi