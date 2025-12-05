Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM kapısında nöbet tutan CHP'yi unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin kadın hakları konusunda altın yıllarını AK Parti hükümetleri döneminde yaşadığını söyledi. "Kadınlar anayasal haklarını uzun yıllar özgürce kullanmadılar. Görülür görülmez birçok engelle karşılaştılar" diyen Erdoğan, başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini unutmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toplum hayatında olduğu gibi şehir hayatı ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Çünkü kadının olduğu yerde barış, birlik, dirlik olur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların omuzlarındaki yükün giderek daha da ağırlaştığını belirterek “Kadınlar eskiden olduğu gibi hem aileyi çekip çevirmeye çalışırken hem de çalışma hayatının zorluklarını omuzlamak zorunda kalıyor. İdeal ve adil bir toplumsal hayat ancak kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla mümkündür.” dedi.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

“Kadının güçlü olduğu yerde gelişme, ilerleme, inşa olur.” diyen Erdoğan “Şehirlerimizin de anaç karakterde olması bu hakikatin tezahürüdür. Devletimizi devlet ana yapan kadınlardır.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Evet bizzat kendi ifadesiyle kadınların liyakat ve salahiyetle kullanmaları için verilen bu hak Gazi'nin vefatından sonra gelenler tarafından sabote edilmiş çeşitli kısıtlamalar ve yasaklarla aşındırılmıştır. Sevgili dostlarım doğrusu kadınlar bu anayasal haklarını uzun yıllar özgürce kullanmadılar. Görülür görülmez birçok engelle karşılaştılar." dedi.

"Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP zihniyetini nasıl unutabiliriz?"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Meclis'e başörtüsü ile girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz nasıl unutabiliriz? Okullarda üniversitelerde yürütülen cadı avını nasıl unutabiliriz? '411 el kaosa kalktı' manşetinin temsilcisi olduğu karanlığı nasıl unutabiliriz? Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmuyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağız."

Türkiye'nin kadın hakları konusunda altın yıllarını AK Parti hükümetleri döneminde yaşadığını söyleyen Erdoğan “Yıllarca bu meselenin edebiyatını yapanlar hiçbir adım atmazken biz hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta kamuda en önemlisi siyasette hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz. Bunu son 23 yılın rakamlarına göz attığınızda zaten görüyorsunuz.” dedi.

"Şehri yağmalayanın karşısında olacağız"

Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde mahalli idarelerin hayati roller üstlendiğine dikkat çeken Erdoğan “Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, kamu malını talan etme, bunun yanında ahlak ve hukuk dışı skandallar ne yazık ki Türkiye'yi bir tahribatla karşı karşıya bıraktı. Belediyelerin yetişemediği yerlere biz ulaşıyoruz. Hiçbir ayrım yapmaksızın şehrine hizmet edenin yanında, şehrini yağmalayanın karşısında olacağız. Hizmet etmek isteyeni desteklerken, milletin malının çarçur edilmesine yasal sınırlar çerçevesinde müsaade etmiyoruz." diye konuştu.