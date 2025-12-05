BIST 10.963
DMM'den "kuru fasulye krizi" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

Türkiye'de kuru fasulye arzında herhangi bir sorun bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "2024 yılında yeterlilik oranımız yüzde 84,5'e ulaşmış, iç tüketimin büyük bölümü yerli üretimle karşılanmıştır. 2025 yılı için ise TÜİK'in tahminlerine göre 247 bin ton üretim gerçekleşmiş ve bu sürede yalnızca 7 bin tonluk sınırlı bir ithalat yapılmıştır. Bu göstergeler, iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü biçimde korunduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra, üreticilerin korunması amacıyla tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kg olarak belirlenmiş, böylece hem üretim sürdürülebilirliği hem de piyasa istikrarı güvence altına alınmıştır. Ayrıca güçlü arz yapısının gelecek yıllarda da devam etmesi için Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamındaki çalışmalar etkin şekilde sürdürülmekte, kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik çiftçilerimize yüzde 75 oranında hibe tohum desteği sağlanmaktadır.

Diğer yandan kuru fasulye, son yapılan düzenlemeyle 2024'ten itibaren üretimin artırılması amacıyla üretim planlaması yapılan ürünler listesine alınmıştır. Bu kapsamda kuru fasulye üreticisine verilen destek de dekar başına 2024 üretim yılında 185 lira iken 2025 üretim yılında 366 liraya, 2026 üretim yılında ise 465 liraya çıkarılmıştır. Tüm bu veriler, kuru fasulyeye erişimde bir sıkıntı yaşanacağı yönündeki iddiaların gerçeklikle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyunun, manipülatif söylemlere itibar etmemesi, resmi kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi önemle rica olunur."

