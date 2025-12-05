ORC'nin son anketi bomba! "Bu pazar seçim olsa..." diye soruldu CHP, AK Parti, İYİ Parti...
|
ORC Araştırma, 26 ilde 2 bin 560 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Ankette "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? " diye soruldu. İşte yapılan son anketin dikkat çeken sonuçları...
ORC Araştırma, 26 ilde 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 2 bin 560 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Ankette "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? " diye soruldu. İşte yapılan son anketin dikkat çeken sonuçları...
111
Anket sonuçlarına göre ilk sırada AK Parti, ikinci sırada da CHP yer aldı. İşte yapılan son anketin sonuçları:
211
AK Parti yüzde 33.2
311
CHP yüzde 31.9
411