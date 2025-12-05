Apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı! Aidat zammı kapıda

Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, vatandaşların sonradan mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılımları önem taşıyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu sitede yaşayan vatandaşlar için önemli çağrılarda bulundu.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle ocak ayında düzenlenen genel kurullar öncesi, apartman ve site yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni yıl ile apartman, site ve toplu yaşam alanlarında yapılacak genel kurulların, bütçe yönetimi ve ortak yaşam düzeninin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Sağır, "Vatandaşlar, genel kurullarda alınacak kararlara aktif şekilde katılmalı, yönetimlerin sunduğu bütçeleri detaylı şekilde incelemeli." dedi.

Sağır, toplu yaşam alanlarında her yıl düzenlenen olağan genel kurulların, yalnızca yönetim seçimi anlamı taşımadığını, aynı zamanda yeni yıl işletme bütçelerinin kabul edildiği ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kararların alındığı bir süreç olduğunu anlattı. Genel kurullara katılımın düşük olmasının, en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Sağır, bu toplantılar idari süreç gibi görünse de aidatların belirlenmesinden güvenlik ve temizlik hizmetlerinin satın alınmasına, sosyal alanların kullanımından enerji tasarruf projelerine kadar tüm yaşamı ilgilendiren konuların merkezi olduğuna dikkati çekti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni yıl işletme bütçelerinin onaylanacağı toplantılarda, sakinlerin özellikle gelir-gider bütçelerini incelemeleri gerektiğinin altını çizen Sağır, "Aidat artış oranları, piyasa koşulları ve hizmet gereklilikleriyle uyumlu olmalı. Güvenlik, temizlik, teknik bakım gibi hizmet alımlarında gerçekçi fiyatlandırma yapılmalı. Olağanüstü gider kalemleri detaylarıyla açıklanmalı. Yedek akçe planlaması, şeffaf biçimde yapılmalı." diye konuştu.

Asgari ücretteki her artışın, toplu yaşam alanlarının en büyük gider kalemleri olan personel ve hizmet alım maliyetlerini, doğrudan etkilediğini bildiren Sağır, 2026'da yürürlüğe girecek olan asgari ücret artışının, güvenlik personeli, temizlik görevlileri, teknik kadrolar ve yönetim destek hizmetlerinin maliyetlerini doğrudan artıracağı için sitelerin yeni yıl bütçelerinde önemli bir yük oluşturacağını söyledi. Bu nedenle, aidatlarda belli oranlarda artış olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sağır, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde elektrik, doğal gaz ve su gibi enerji giderlerinde beklenen yükselişler, özellikle 24 saat güvenlik hizmeti olan, merkezi sistemle ısınan veya ortak alanları yoğun enerji tüketen sitelerde, bütçe baskısı oluşturacaktır. Enerji maliyetlerindeki artış, yalnızca günlük tüketimi değil asansör, hidrofor, peyzaj sulama sistemleri ve sosyal tesisleri de doğrudan etkiliyor. Sakinlerin bu konularda gerçekçi beklenti içinde olmaları önemli."

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR NE YAPACAK?

Sağır, genel kurullarda yalnızca bütçenin değil, aynı zamanda yönetim ve denetim kurullarının, faaliyet raporlarının da değerlendirilmesi gerektiğine değinerek, bu raporların yıl boyunca yapılan tüm harcamaların şeffaf şekilde görülmesi açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Yönetime seçilecek kişilerin, kat mülkiyeti mevzuatına hakim, planlama ve bütçe yönetimine yatkın olmaları gerektiğini dile getiren Sağır, uzmanlık gerektiren bu alanlarda rastgele seçimlerin, site düzeni açısından ciddi risk oluşturabileceğini belirtti.

Özellikle büyük ve çok bloklu yaşam alanlarında, profesyonel tesis yönetimi şirketleriyle çalışmanın, mali disiplin ve hizmet kalitesini artırdığına dikkati çeken Sağır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Profesyonel yönetimler, enerji verimliliği projeleri, toplu satın alma avantajları ve şeffaf raporlama ile aidat yükünü düşürmede önemli katkı sağlıyor. Genel kurulların hukuka uygun yapılabilmesi için ilan süreleri, gündem maddeleri ve vekalet süreçlerinin eksiksiz uygulanması gerekiyor. Toplantı çağrısı, en az 15 gün önce yapılmalı. Gündemde olmayan konular, genel kurulda karara bağlanamaz. Toplantılara katılamayan sakinler, mutlaka vekaletname vererek temsil edilmeli."

Toplu yaşam alanlarında yönetimlerin en temel sorumluluğunun şeffaf, güven veren ve doğru yönetim ilkelerine bağlı bir anlayışla hareket etmek olduğunu bildiren Sağır, toplu yaşam kültürünün ancak bilinçli katılım ve dayanışma ile gelişebileceğini sözlerine ekledi.