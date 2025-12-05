BIST 11.007
Geleceğin off-road aracı: Yeni Hyundai Crater tanıtıldı

Hyundai, arazi yeteneklerini zirveye taşıyan ve markanın gelecekteki sağlam modellerinin ön gösterimi niteliğindeki sert görünümlü Crater konseptini tanıttı.

Hyundai, off-road dünyasında daha ciddi adımlar atmak amacıyla geliştirdiği yeni konsept aracı Crater ile sahneye çıktı.

Koreli üretici, bu modelle mevcut XRT serisinin ötesine geçerek arazi yeteneklerini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

TASARIM DETAYLARI


Gelecekteki potansiyel arazi araçlarının bir ön gösterimi olan Crater Konsepti; koruma plakaları, çekme kancaları ve yardımcı ışıklarla donatıldı.

Aracın sert görünümü, 33 inçlik devasa arazi lastikleriyle desteklenerek zorlu koşullara meydan okuyan bir yapı sergiliyor.

