Denizli'de korkunç kaza! 1 Ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halil İbrahim E. yönetimindeki 48 GC 751 plakalı hafif ticari araç, Gürleyik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yan yoldan ana yola çıktığı sırada S.A. idaresindeki 46 HH 643 plakalı kamyonla çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Halil İbrahim E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan N.E. ise sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

