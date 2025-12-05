Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Derbi heyecanı yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasında eşleşmeler belli oldu. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'yla aynı gün 2026 Dünya Kupası kuralarının da çekileceğini hatırlattı. Türkiye'nin de Dünya Kupası'ndaki muhtemel adaylar arasında bulunduğunun altını çizen Otyakmaz, "Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun her fırsatta dediği gibi Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz. Montella yönetiminde milli takımımızın önce Romanya maçını, sonrasında da Slovakya ya da Kosova müsabakasını kazanacağına dair güvenimiz tamdır. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ülkemiz, 2026 Dünya Kupası'na renk katacaktır." ifadelerini kullandı.
Futbolun geleceğinin daha parlak olması için adımlar attıklarını vurgulayan Otyakmaz, şunları söyledi:
"Kulüplerimizin Avrupa'da çıtayı daha yukarıya çıkarmasını istiyoruz. Avrupa için bir yol da Ziraat Türkiye Kupası'dır. Kulüplerimize kupaya katkıları için teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. 24 takımın mücadele edeceği grup maçlarında heyecan üst seviyede olacak. Takımlarımız 2'si evinde 2'si deplasmanda olmak üzere 4'er maç oynayacak. Şimdiden tüm takımlarımıza kazasız, sakatlıksız maçlar diliyorum."
Sekizer takımın mücadele edeceği 3 grupta ekipler, ikisi iç saha, ikisi deplasman olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
Gruplar
Çekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:
A Grubu:
Galatasaray
RAMS Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B Grubu:
Samsunspor
ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor
Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK
Aliağa Futbol
C Grubu:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı
İlk hafta fikstürü
Grupların belli olmasının ardından karşılaşmalar da netleşti. İlk hafta mücadelelerinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları şu şekilde:
A Grubu:
Galatasaray-RAMS Başakşehir
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
B Grubu:
Samsunspor-ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol
C Grubu:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı