UEFA'dan Jhon Duran'a 2 maç ceza!

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında rakibi Ferencvaros karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan Jhon Duran'ın cezası belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, temsilcimiz Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.

ASTON VİLLA VE BRANN MAÇINDA YOK

Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

FERENCVAROS MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santraforu Jhon Duran, Ferencvaros mücadelesinin son anlarında rakibine yaptığı müdahale sebebiyle hakem Ricardo de Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

