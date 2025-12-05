Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Derbi oynanacak...

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi yapıldı ve C Grubu’nun ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi oynanacak. Üç grupta toplam 8’er takım mücadele ederken, gruplarında ilk iki sırayı alanlar ile en iyi iki üçüncü çeyrek finale yükselecek ve seribaşı takımlar iç sahada oynayacak. Turnuvada tüm grup eşleşmeleri ve maç takvimi açıklanırken büyük takımların fikstürleri de netleşti.Abone ol
Kupa 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak. Müsabakalar da seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor
Maçların oynanacağı tarihler:
1. Maçlar 23-24-25 Aralık 2025
2. Maçlar 13-14-15 Ocak 2026
3. Maçlar 2-3-4 Şubat 2026
4. Maçlar 2-3-4 Mart 2026
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:
Fenerbahçe (D)
Keçiörengücü
Kocaelispor (D)
Rizespor
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü
Beşiktaş
Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)
Erzurumspor
Gaziantep FK (D)
Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü
Başakşehir
Fethiyespor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)
Trabzonspor'un Türkiye Kupası fikstürü
Corendon Alanyaspor
İstanbulspor(D)
Fethiyespor
Başakşehir(D)