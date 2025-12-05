Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Derbi oynanacak...

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi yapıldı ve C Grubu’nun ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi oynanacak. Üç grupta toplam 8’er takım mücadele ederken, gruplarında ilk iki sırayı alanlar ile en iyi iki üçüncü çeyrek finale yükselecek ve seribaşı takımlar iç sahada oynayacak. Turnuvada tüm grup eşleşmeleri ve maç takvimi açıklanırken büyük takımların fikstürleri de netleşti.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi oynanacak.

Kupa 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak. Müsabakalar da seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

A GRUBU



Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor



B GRUBU

Samsunspor

İkas Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa FK



C GRUBU



Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarsıspor

Maçların oynanacağı tarihler:

1. Maçlar 23-24-25 Aralık 2025

2. Maçlar 13-14-15 Ocak 2026

3. Maçlar 2-3-4 Şubat 2026

4. Maçlar 2-3-4 Mart 2026

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

Fenerbahçe (D)

Keçiörengücü

Kocaelispor (D)

Rizespor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü

Beşiktaş

Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)

Erzurumspor

Gaziantep FK (D)

Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü

Başakşehir

Fethiyespor (D)

İstanbulspor

Alanyaspor (D)

Trabzonspor'un Türkiye Kupası fikstürü

Corendon Alanyaspor

İstanbulspor(D)

Fethiyespor

Başakşehir(D)