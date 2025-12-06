Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilerden 38'i gözaltına alındı. Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar, Zorbay Küçük ve Murat Sancak gibi isimlerin olduğu operasyonda şüphelilere 3 suç isnat ediliyor. Öte yandan Mert Hakan Yandaş'tan ilk açıklama geldi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar, Zorbay Küçük ve Murat Sancak gibi isimlerin de yer aldığı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 38'i gözaltına alındı. Beşi yurtdışında olduğu belirlenen 8 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan isimler ve gözaltı gerekçeleri açıklandı.

1) Lisanslı futbolcu olarak kadrolarında yer aldıkları takımların maçlarına bahis oynayan futbolcular:

Metehan Baltacı (Galatasaray), Abdulsamet Burak (Kayserispor), Abdurrahman Bayram (Sakaryaspor), Ahmet Abdullah Çakmak (Sivasspor), Alessane Ndao (Konyaspor-Yurt dışı), Arda Türken (Sakaryaspor), Bartu Kaya (Amedspor), Cengiz Demir (Hatayspor), Emircan Çiçek (Pendikspor), Ensar Bilir (Boluspor), Erene Karadağ (Çorumspor), Erhan Çelenk (Serikspor), İsmail Kalburcu (Boluspor), İzzet Furkan Malak (Göztepespor), Kadir Kaan Yurdakul (Manisaspor), Kerem Yusuf Sirkeci (Fatih Karagümrükspor) Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor), Oktay Aydın (Amedspor), Orkun Özdemir (Boluspor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Samet Karabatak (Manisaspor), Tolga Kalender (Bandırmaspor), Uğur Adem Gezer (Amedspor), Uğur Kaan Yıldız (Göztepespor), Yunus Emre Tekoğul (Sakaryaspor), Yusuf Özdemir (Alanyaspor), Yücel Gürol (Adanademirspor).

2) Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu ve eş, dost, akraba gibi ikinci şahıslar üzerinden bahis sitelerinden bahis oynadığı ve oynattığı tespit edilen isimler:

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe kaptanı), Ersen Dikmen ( Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan isim), Ahmet Çakar (Eski hakem-spor yorumcusu), Hayriye Arzu Çakar (Ahmet Çakar'ın eşi ve Çakar için bahis oynayan isim), Murat Sancak (Eski Adanademirspor Spor Kulübü Başkanı), Metin Korkmaz (Adanademirspor Başkanvekil), Emrah Çelik (Eski Antalyaspor İkinci Başkanı), Zorbay Küçük (Üst klasman hakem ) Şike suçlaması

3) Maç sonuçlarını etkilemeye yönelik eylem ve davranışlarda bulunan isimler ve eylemleri:

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankara-Nazilli Belediyespor maçı: Ahmet Okatan (Ankaraspor Kulübü sahibi), Mehmet Emin Katipoğlu (Ankaraspor Kulüp Başkanı), Şahin Kaya (Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı), Volkan Erten (Nazilli Belediyespor Kaleci Antrenörü), Gürhan Sönmez (Nazilli Belediyespor Antrenörü)

TFF 1. Lig'de 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçı: Faruk Can Genç (Eski Giresunsporlu futbolcu), Cüneyt Semirli (iş insanı. Futbolcu Faruk Genç'e 20 bin dolar şike parası verdiğini itiraf edip 'etkin pişman' olan isim), Ümit Kaya (İddaa bayii işletmecisi), Koray Şanlı (Eski Adanasporlu futbolcu ve menajer) Cenk Sarıtaş (Eski futbolcu) Gamze Neli Kaya.

Mert Hakan'dan ilk açıklama

Spor yazarı İbrahim Seten operasyon sonrası edindiği bilgileri paylaştı. Seten, gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'ın kulüp avukatları ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Seten, "Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarına "Benim bu işle alakam yok, oynamadım. Ersen Dikmen'e borç verdim ve bana geri ödedi. Birtakım para alışverişlerimiz oldu, tüm olay bundan kaynaklıdır" dediğini aktardı.

İlk operasyonda 8 kişi tutuklanmıştı

Kasım ayındaki ilk operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat'ın da aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklanmıştı. Bu süreçte 149 hakeme sekiz ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmiş, 1024 futbolcu da TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş, 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verilmişti.