TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama: Herkesle hesaplaşacağım

Galatasaray-Samsunspor maçının 90+7'nci dakikasında yaşanan pozisyon ile ilgili tartışmalar sürerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın son dakikalarında yaşanan pozisyon büyük tartışma konusu oldu. Samsunspor cephesi, maçın son anlarında Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Mehmet Türkmen, maçı devam ettirdi.

Dünya Kupası kura çekimi için Amerika'da olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçında yaşanan pozisyona dair HT Spor'a açıklama yaptı.

"Herkesle hesaplaşacağım"

Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.