Ankara'da tefecilik operasyonu: 403 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Ankara'da "tefecilik", "yağma" ve "tehdit" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı yakalandı. Yaklaşık 403 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da jandarma tarafından "tefecilik", "yağma" ve "tehdit" suçlarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyonda 25 şüphelinin yakalandığını ve şüphelilerin  2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon lira hesap hareketi bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

403 milyon liralık mal varlığına el konuldu

 Yerlikaya, yaklaşık 403 milyon liralık mal varlığına de el konulduğunu belirtti. Şüphelilerin 20’si tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yakalanan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. 

Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda ‘Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, yaklaşık 403 milyon TL değerinde; 102 adet ev/arsa, 41 adet araç/tarım aracı ile 523 adet banka hesabına el konuldu. 

Operasyonlar sonucu; 45 adet, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 80 Milyon TL değerinde çek/senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.”

