BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Avukatlık bürosunda dehşet saçan kayınpeder adliyede

Avukatlık bürosunda dehşet saçan kayınpeder adliyede

Kırıkkale'de tabancayla vurduğunu gelinin kız kardeşini öldürdüğü, gelinini de ağır yaraladığı iddiasıyla yakalanan kayınpeder adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, tabancayla oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E'yi yaralayan, gelinin kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldüren Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, geline ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu Bahşılı ilçesinde suç aleti tabancayla yakalanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı
İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı
Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız
Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız
Alperen Şengün bu sezon ilk kez oynamadı Houston Rocket farklı kazandı
Alperen Şengün bu sezon ilk kez oynamadı Houston Rocket farklı kazandı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, devrim yıl dönümü kutlamalarını yasakladı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, devrim yıl dönümü kutlamalarını yasakladı
Bakan Murat Kurum duyurdu: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ulaştı
Bakan Murat Kurum duyurdu: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ulaştı
Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu İzmir'de toprağa verildi
Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu İzmir'de toprağa verildi
MHP'li Feti Yıldız'dan terörsüz Türkiye süreci açıklaması
MHP'li Feti Yıldız'dan terörsüz Türkiye süreci açıklaması
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Bade İşçil 'Tipim fakir olmaya müsait değil' sözlerine açıklık getirdi!
Bade İşçil 'Tipim fakir olmaya müsait değil' sözlerine açıklık getirdi!
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi
Yunanistan’daki çiftçi grevi Türkiye sınırında tır trafiğini felç etti
Yunanistan’daki çiftçi grevi Türkiye sınırında tır trafiğini felç etti
İsrail ordusu Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenledi
İsrail ordusu Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenledi