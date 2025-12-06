BIST 11.007
MHP'li Feti Yıldız'dan terörsüz Türkiye süreci açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Terörsüz Türkiye hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile birlikte İmralı’ya giden heyetteki isimler arasında yer alan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ, POLEMİKLERE KAPALI BİR DEVLET MESELESİDİR"

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdıkları sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye’nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır.

Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, milletimiz hayrına dönüştürme, tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez.

Terörsüz Türkiye hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir."

