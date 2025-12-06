BIST 11.007
İsrail ordusu Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenledi

İsrail ordusuna bağlı bir askeri birlik, Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenleyerek yol üzerinde bir kontrol noktası kurdu.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, üç askeri araç ve beş tanktan oluşan İsrailli birlik, Şam kırsalına bağlı Beyt Cin beldesi ile Kuneytra iline bağlı Cibata Haşab köyünü birbirine bağlayan yolda ilerledi.

Haberde, İsrail güçlerinin söz konusu yol üzerinde bir kontrol noktası kurduğu, geçişleri engellediği ve havaya ateş açarak sivilleri korkuttuğu ifade edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun bulunduğu bölgede nedeni henüz bilinmeyen bir patlama sesi duyuldu.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

