Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün yaşadığı sağlık sorunuyla yeniden gündeme geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı.

Bir dönemin efsane dizisi ve hâlâ özet bölümleriyle izlenen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hatırladığımız Halil Ergün son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Halil Ergün'ün özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi.

Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.

