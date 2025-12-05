BIST 10.998
Bade İşçil'in kadınlara yönelik açıklamasıyla yer yerinden oynayacak...

Ünlü oyuncu Bade İşçil, Saba Tümer'in programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın arkadaşlıklarında kendisini çoğu zaman dışlanmış hissettiğini söyleyen İşçil, bu nedenle erkeklerle daha kolay iletişim kurduğunu itiraf etti.

Bade İşçil'in kadınlara yönelik açıklamasıyla yer yerinden oynayacak... - Resim: 1

Ünlü oyuncu Bade İşçil, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. İşçil erkeklerle daha rahat iletişim kurduğunu açıklayarak, hem cinslerinin kendisine karşı tavırlarından bahsetti.

Bade İşçil'in kadınlara yönelik açıklamasıyla yer yerinden oynayacak... - Resim: 2

EKRANLARDAN UZAK SAKİN BİR DÖNEM

"Kuzey Güney", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Ezel" gibi sevilen dizilerle hafızalara kazınan Bade İşçil, son dönemde daha sakin ve içine kapanık bir hayat sürüyor. Bebek sahilinde yalnız yürürken veya spor yaparken objektiflere yansıyan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kariyerine ara verdiğini açıkça duyurmuştu: 

Bade İşçil'in kadınlara yönelik açıklamasıyla yer yerinden oynayacak... - Resim: 3

"Şu sıralar projeleri takip etmiyorum, televizyon izlemiyorum. Beni heyecanlandıran bir şey yok."

Bade İşçil'in kadınlara yönelik açıklamasıyla yer yerinden oynayacak... - Resim: 4

KADIN İLİŞKİLERİNDEKİ ZORLUKLARI İLK KEZ BÖYLE ANLATTI

Saba Tümer'in programına konuk olan Bade İşçil, yıllardır içinde sakladığı bir gerçeği samimiyetle paylaştı: 

