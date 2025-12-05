Bade İşçil'in kadınlara yönelik açıklamasıyla yer yerinden oynayacak...

EKRANLARDAN UZAK SAKİN BİR DÖNEM

"Kuzey Güney", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Ezel" gibi sevilen dizilerle hafızalara kazınan Bade İşçil, son dönemde daha sakin ve içine kapanık bir hayat sürüyor. Bebek sahilinde yalnız yürürken veya spor yaparken objektiflere yansıyan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kariyerine ara verdiğini açıkça duyurmuştu: