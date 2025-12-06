Bade İşçil 'Tipim fakir olmaya müsait değil' sözlerine açıklık getirdi!

Oyuncu Bade İşçil, Saba Tümer’in programına konuk oldu. İşçil, "Tipim fakir olmaya müsait değil" sözlerine de açıklık getirdi.

Saba Tümer'in programına konuk olan Bade İşçil, güzel olduğu için kadınlar tarafından sosyal ortamlarda dışlandığını öne sürdü.

Bade İşçil, babasının da güzelliği nedeniyle sektöre adım atarken endişe duyduğunu söyleyerek, “Sunuculuğa bir şey demedi ama dizi teklifleri gelince ‘aman bir şey olur’ diye düşündü. Bu yüzden dizi görüşmelerine benimle birlikte geliyordu” dedi.

Oyuncu, ‘Gülpare’ dizisi için yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile yaptığı görüşmenin kariyerinde dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Bende ışık olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti. Onun sayesinde oyunculuğa başladım” diye konuştu.

Andaç Haznedaroğlu’nun gösterdiği desteğin o dönem kendisine ilginç geldiğini belirten İşçil sebebini şu sözlerle anlattı: “Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım. O yüzden bir kadın bana bunları söyleyince değişik geldi.” Erkeklerle daha iyi anlaştığını da sözlerine ekleyen oyuncu “Ben daha çok erkeklerle arkadaşlık edebiliyordum. Bir kadın grubuna girdiğimde birdenbire herkes soğuk davranmaya başlıyordu.”

Bade İşçil tepki çeken “Tipim fakir olmaya müsait değil” sözlerine açıklık getirdi:

“Magazin sözlerimizi alıp bambaşka bir şeye dönüştürebiliyor. Dünyada insanları canavara bile dönüştürebiliyorlar. Fakirin tipi nedir zaten onu da bilmiyorum. Nebahat Çehre yıllar oldu böyle bir açıklama yapmış. ‘Yıllardır bana fakir rolleri gelmiyor’ gibi bir sitemde bulunmuş. Bana da sordular Nişantaşı’nda; ‘Nebahat Hanım böyle demiş, siz de zengin rollerinde oynuyorsunuz. Böyle mi düşünüyorsunuz’ diye. ‘Evet bana da gelmiyor. Zengin rolleri geliyor’ dedim. ‘Sizce neden gelmiyor’ diye sorulunca da artık ‘tipim müsait değil’ diye yanıt verdim.”