Yunanistan’daki çiftçi grevi Türkiye sınırında tır trafiğini felç etti

Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı grev, Türkiye-Yunanistan hattındaki İpsala–Kipi sınır kapısında TIR geçişlerini durdurdu. Grevin Ormenio kapısına da yayılmasıyla lojistik akış sekteye uğradı.

Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı grev, Türkiye ile Avrupa arasındaki en kritik ticaret koridorlarından biri olan İpsala–Kipi Sınır Kapısı’nda tır geçişlerini tamamen durdurdu. Ticaret Bakanlığı, bölgede TIR işlemlerinin yapılamadığını ve lojistik faaliyetlerde ciddi aksamalar yaşandığını duyurdu.

İpsala ve Ormenio kapıları kapalı
Bakanlık açıklamasına göre 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı TIR geçişlerine kapatıldı. Grev aynı zamanda Yunanistan–Bulgaristan hattındaki Ormenio Gümrük Kapısı’na da sıçradı ve kapı çiftçiler tarafından tamamen kapatıldı.

Bozulabilir yükler i̇çin özel girişimler
Ticaret Bakanlığı, balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzemeler ve ADR belgeli kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması için Yunan makamlarıyla temasa geçti. Bozulabilir yüklerin zarar görmemesi adına alternatif planlamaların devrede olduğu bildirildi.

Grev diğer kapılara da yayılabilir
Bakanlık, çiftçi eylemlerinin Kuzey Makedonya ve Bulgaristan sınır kapılarına da yayılabileceği uyarısında bulundu. Bu kapılardan da TIR geçişlerine izin verilmeyebileceği değerlendirilirken, ihracatçıların güzergâh planlarını buna göre revize etmeleri istendi.

Takvim netleşti: 15–21 Aralık
Yunan çiftçilerinin protestosunun 15–21 Aralık tarihlerinde sürmesi bekleniyor.

