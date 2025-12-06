BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu İzmir'de toprağa verildi

Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu İzmir'de toprağa verildi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın dün vefat eden torunu Can Arbay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Abone ol

Erken doğan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 3,5 aylık Can Arbay için Narlıdere ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Uçar ve Arbay ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu İzmir'de toprağa verildi - Resim: 0

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Can Arbay, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.

Feyyaz Uçar, kızı Özgenur ve damadı Çağdaş Arbay ile taziyeleri kabul etti.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Feti Yıldız'dan terörsüz Türkiye süreci açıklaması
MHP'li Feti Yıldız'dan terörsüz Türkiye süreci açıklaması
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Bade İşçil 'Tipim fakir olmaya müsait değil' sözlerine açıklık getirdi!
Bade İşçil 'Tipim fakir olmaya müsait değil' sözlerine açıklık getirdi!
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi
Yunanistan’daki çiftçi grevi Türkiye sınırında tır trafiğini felç etti
Yunanistan’daki çiftçi grevi Türkiye sınırında tır trafiğini felç etti
İsrail ordusu Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenledi
İsrail ordusu Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama: Herkesle hesaplaşacağım
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama: Herkesle hesaplaşacağım
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "asgari ücret kriterleri yeniden belirlensin" talebi
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "asgari ücret kriterleri yeniden belirlensin" talebi
Emel Sayın 6 Aralık Cumartesi günü Günay'da
Emel Sayın 6 Aralık Cumartesi günü Günay'da
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda tarih detayı! 13 Kasım'ı özellikle seçtiği ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda tarih detayı! 13 Kasım'ı özellikle seçtiği ortaya çıktı
Sözcü'nün başına atanan Yılmaz Özdil'in rotası belli oldu Melih Altınok açıkladı
Sözcü'nün başına atanan Yılmaz Özdil'in rotası belli oldu Melih Altınok açıkladı