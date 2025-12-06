İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı

Hafta sonu akşam saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu kritik seviyeye çıktı. D-100, TEM ve bağlantı yollarında hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul’da hafta sonu akşam saatlerinde şehir içi ulaşımda yoğunluk arttı. Ana arterler, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin anlık verilerine göre yüzde 72’ye yükseldi.

AVRUPA YAKASI'NDA KRİTİK NOKTALAR KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde Ankara yönünde akış yavaşladı. Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar çift yönlü sıkışıklık gözlendi.

Cevizlibağ çevresinde ise her iki yönde trafik ağır ilerledi. Beylikdüzü–Cumhuriyet Mahallesi hattında da yoğunluk dikkat çekti.

TEM Otoyolu’nda Hasdal’dan başlayan yoğunluk, Seyrantepe üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzadı.

ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer yönü, Levent TEM bağlantıları, Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı’nda akış yer yer yavaşladı.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK, KÖPRÜ HATLARINA YAYILDI

Anadolu Yakası’nda TEM’de Ataşehir’den başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar devam etti. Sultanbeyli–Çamlıca gişeleri yönünde de trafikte yoğunluk görüldü.

D-100 üzerinde Kadıköy’den Tuzla’ya kadar birçok noktada her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki yoğunluk Ünalan’dan itibaren başladı.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA KALABALIK

Araç trafiğindeki yavaşlama, bazı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa yol açtı. Yolcuların bekleme alanlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

YOĞUNLUK HARİTA VERİLERİNDE

İBB CepTrafik verilerine göre saat 18.57’de trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 71, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.