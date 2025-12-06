BIST 11.007
Rizespor TFF'ye ateş püskürdü! 'Bir hüküm vermişseniz açıklayın...'

Rizespor, Konyaspor maçının ardından TFF ve hakemlere yönelik çok sert bir açıklama yayınladı. Karadeniz ekibinin açıklamasında "Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Maçın ardından Çaykur Rizespor cephesi hakem kararlarına tepki gösterdi.

Rizespor Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'ın 'Düşün artık yakamızdan' başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"BİR HÜKÜM VERMİŞSENİZ AÇIKLAYIN"

Kinle beslediğiniz hesaplaşma planınızdan vazgeçin. Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı? Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım. Bugün ne mi oldu? Dakika 8’ Dakika 18’ Dakika 23’ Bu dakikalar Rizespor’a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu. 15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11’inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu. İki hafta önceki sorumuzu tekrar ediyoruz:

“RİZESPOR’DAN NE İSTİYORSUNUZ? ”

Rizespor düşmanlığı ile tanırız Ümit Öztürk’ü, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin. TFF’ başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan, oluşan bu tabloya ilişkin gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

