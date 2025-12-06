BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
GÜNCEL

İstanbul'da durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kaldı

İstanbul Cevizlibağ'da metrobüs beklerken baygınlık geçiren 14 yaşındaki çocuk, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda metrobüs bekleyen kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle baygınlık geçirdi.

Bu esnada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

