Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz" dedi. Bahçeli, "Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili verdiği mesajlar dikkat çekti. Bahçeli, "Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz." dedi.

Bahçeli, "Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz." diye konuştu.

Bahçeli, "PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur." diye konuştu.

Bahçeli geçtiğimiz günlerde, Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre'ye geldiği sırada ellerinde uzun namlulu silahlarla gezen peşmergelerin görüntülerine sert tepki göstermişti. Barzani bu sözler sonrası "Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği bu sözlere ilk kez yanıt verdi.

"Elbette bozkurtum"

MHP lideri, "Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim" ifadelerini kullandı.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez. Akıllarını kullanmak yerine alıklanmış kafaları ile bizi tebrik etmelerini anlamalarını bile beklemiyoruz.

"Ahlak başka, etik başkadır"

Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır.

Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir? Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu?

"Türk sporuna gölge düşürenlere herkes kafa yormalı"

Bahis iddialarıyla Türk sporuna gölge düşürenlerin milletimizin alın terini dolandıranların neden olduğu ahlaki kriz hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir?

"İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır"

Yalan dolan ve iftiradan medet umarak siyasi diyalogları kapamak bir ahlaki kriz değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?

Çocuk yaştaki tetikçilerinin sahaya sürülmesi, ailelerin dağılması bir ahlak krizi değil midir? Adliyedeki altınları çalmak bir ahlak krizi değil midir?

Ahlak samimi inançla bağlıdır. İrfan sahibi olmak kendini bilmek demektir. Bunun basamakları da akıldır, adalettir.

Beraber ağlamazsın sonra kör dersin, sağır dersin. Biz beraber ağladığımız kadar beraber güleceğiz. Milletimizin ve ülkemizin huzuru için hep birlikte çalışacağız.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin siyaset mantığı milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimine odaklıdır. Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.

"PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul"

Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmıştır. PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Çatışma ve gerilim çıkmazında nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir.

Barzani'nin Cizre ziyareti: "Ben elbette bir Bozkurtum"

Cizre provokasyonu, Kandil’den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bizim hidayete erip ermediğimizin takdirini bir fani değil, Cenab-ı Allah bilecek, adalet ve ihsanıyla hakkımızdaki ezeli hükmü de verecektir. Bozkurtluğuma gelince, ben elbette bir Bozkurtum, ecel aman verdiği müddetçe Bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. Siyaseti bir rekabet ve çatışma alanı olarak tevil edenler olduğu kadar, işbirliği ve dayanışma halinde tanımlayan düşünürler de pek çoktur.

"Yakaladığımız tarihi fırsatı kaçıramayız"

Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

Tereddüt göstermeyiniz, zekaya sınır çekilmez. Hayal etmekten korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız.