Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Oyuncu Celil Nalçakan, dün gece trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, yaşananları anlattı.

Abone ol

“Poyraz Karayel”, “Leydi Di”, “Kardeşlerim” gibi yapımlarla tanınan ve şimdilerde “Rüya Gibi” adlı diziyle ekranlara dönen Celil Nalçakan, hayranlarını korkuttu. Dün gece trafik kazası geçiren ünlü isim, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı bizzat anlattı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 47 yaşındaki ünlü oyuncu, hem yaşananları anlattı hem de kazadan görüntüleri yayınladı.

"İKLİM KOŞULLARI SEBEBİYLE KAZA GEÇİRDİK”

Celil Nalçakan, sözlerine “Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti” diye başladı.



Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgili olan Celil Nalçakan çeşitli mekanlarda sahneye de çıkıyor.

Ardından sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Nalçakan, karşıdaki aracı kullanan kişinin ve asistanlığını da yapan erkek kardeşinin de iyi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, “Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

6 SAAT SÜREN BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan Celil Nalçakan, aylar önce de 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ağzındaki bir sıkıntı nedeniyle ameliyat olan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili “Şükür iyiyim. Bir ay boyunca bebek maması yiyince zayıflıyor insan” şeklinde açıklama yaptı.